أمريكا توافق على برنامج بقيمة 620 مليون دولار لتطوير صواريخ لتايوان

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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على برنامج بقيمة 620 مليون دولار يسمح بإعادة تأهيل وتحديث صواريخ "باتريوت باك 3" التي تتمتع بقدرات متطورة لصالح تايوان.

وتسلم الكونجرس الأمريكي أمس الخميس إخطارا بعملية البيع المقترحة للبرنامج،الذي لن يتضمن بيع صواريخ جديدة لتايوان ولكن إجراء عمليات صيانة واختبارات وإصلاح لصواريخ تملكها تايبيه.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان إن "البيع المقترح للبرنامج سيساعد في تحسين أمن المتلقي والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة".

وأضافت أن المتعاقد الرئيسي للبرنامج هو شركة الصناعات العسكرية الأمريكية "لوكهيد مارتن".

وقالت وزارة الدفاع الوطني في تايوان في بيان اليوم الجمعة إنه من المرجح أن تدخل عملية بيع البرنامج حيز التنفيذ بعد شهر.

وأعربت وزارة الخارجية في تايوان عن شكرها للولايات المتحدة على عملية البيع المقترح للبرنامج الصاروخي، قائلة إن هذه الصفقة "تمكننا من الحصول على معدات دفاعية في الوقت المناسب".

وذكرت الوزارة أن هذه الصفقة ستكون سابع عملية بيع لسلحة تبرمها تايوان مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعلنت الولايات المتحدة في شهر آيار/مايو الماضي عن بيع محتمل لطوربيدات "إم كيه 48 موود" الثقيلة لتايبيه.

وأضافت أن تايوان ستواصل تعزيز شراكتها مع الولايات المتحدة، من أجل السعي المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في "منطقة المحيط الهندي الهادئ".

وتأتي هذه الصفقة في وقت يشهد توترا في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.