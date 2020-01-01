أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم الفريق، لن يتعافى من إصابة الركبة في الوقت المناسب لمواجهة ريال مدريد في مباراة الإياب من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

وعلق جوارديولا على قرعة دوري أبطال أوروبا، وانتظاره في ربع النهائي الفائز من مباراة ليون ويوفنتوس حال تخطى ريال مدريد في دور الـ16.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلها الموقع الرسمي: «علينا التفكير في مواحهة ريال مدريد، إذا فكرنا في الخطوة التالية، فسيقوم ملوك تلك المسابقة بإقصائنا».

وأضاف: «في هذا النادي لا يوجد شخص يعرف ريال مدريد أفضل مني، أعرف إمكاناتهم وتاريخهم واللعبة التي علينا أن نلعبها».

وعن خوض لقاء الإياب في ملعب الاتحاد قال: «لماذا يتوجب علينا اللعب في مكان آخر؟ المباراة الأولى أقيمت في مدريد، والثانية على أرضنا، الأمر لا يتعلق بالأفضلية، عندما نخوض مباراة إقصائية من ذهاب وإياب، هناك مباراة على أرضنا وأخرى خارج أرضنا، هذا هو الحال».

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي قد فاز على ريال مدريد ذهابًا في ملعب سانتياجو برنابيو بنتيجة 2-1.