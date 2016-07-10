سوريا تسجل أعلى معدل يومي في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس، وهو ما يعد أعلى معدل يومي في عدد الإصابات بفيروس كورونا في سوريا منذ تفشي الوباء.

وأشارت الوزارة، نقلًا عن الوكالة العربية السورية للأنبع «سانا»، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سوريا بلغ حتى الآن 394 إصابة شفيت منها 126 وتوفيت 16 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.