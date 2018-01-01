قرعة نصف نهائي دوري الأبطال- صدام محتمل بين ريال مدريد وبرشلونة

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أجريت مساء اليوم الجمعة قرعة الدورين ربع نصف بطولة دوري أبطال أوروبا 2019-2020، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وحضر القرعة ممثلي الأندية المتنافسة والمتأهلة للدور ربع النهائي، وذلك عبر تقنية الفيديو التي شهدت بعض الأعطال في الاتصال مع ناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وجاءت نتائج قرعة الدور نصف النهائي على النحو التالي:

الدور نصف النهائي:

الفائز من المباراة رقم 1 X الفائز من المباراة رقم 3

الفائز من المباراة رقم 2 X الفائز من المباراة رقم 4

ويمثل الفائز من مباراة رقم 1 (المتأهل من ريال مدريد أمام مانشستر سيتي ضد المتأهل من ليون أمام يوفنتوس)، فيما يمثل الفائز من المباراة رقم 3 (المتأهل من نابولي أمام برشلونة ضد المتأهل من بايرن ميونخ أمام تشيلسي).

ويمثل الفائز من المباراة رقم 2 (المتأهل من مباراة لايبزج أمام أتلتيكو)، بينما يمثل الفائز من مباراة أتالانتا أمام باريس سان جيرمان.

وبالتالي يكون هناك صدام محتمل بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تخطي الأول مانشستر سيتي ومن ثم المتأهل من يوفنتوس أمام ليون، وحال تخطي الثاني نابولي الإيطالي ومن ثم الفائز من بايرن ميونخ أمام تشيلسي.

وكانت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا جاءت على النحو التالي:

المتأهل من ريال مدريد ومانشستر سيتي ضد المتأهل من ليون ويوفنتوس

لايبزيج الألماني ضد أتلتيكو مدريد.

المتأهل من نابولي وبرشلونة ضد المتأهل من تشيلسي وبايرن ميونيخ.

أتلانتا ضد باريس سان جيرمان.

ومن المنتظر أن تقام المباريات الأربع المتبقية في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملاعب الأندية الخاصة بها بصورة طبيعية، ومن بداية الدور ربع النهائي ستقام البطولة بنظام دورة مجمعة من مباراة خروج مغلوب واحدة في مدينة لشبونة في البرتغال.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مواعيد المباريات كالتالي:

باقي مباريات إياب دور الستة عشر: 7 و8 أغسطس.

مباريات ربع النهائي: من 12 إلى 15 أغسطس.

مباريات نصف النهائي: 18 و19 أغسطس.

المباراة النهائية: 23 أغسطس.