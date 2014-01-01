تقرير: الصين تتكبد خسائر بأكثر من 60 مليار يوان بسبب الفيضانات

ذكرت شبكة التليفزيون المركزية الرسمية في الصين (سي.سي.تي.في) اليوم الجمعة، نقلا عن بيانات حكومية، أن الأمطار الغزيرة أضرت بـ2ر30 مليون شخص في 27 إقليما بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل أو فقدان 140 شخصا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأنه لم يتم جني أي محاصيل من مساحة زراعية تبلغ 297 ألف هكتار، من بين 67ر2 مليون هكتار تضررت جراء الفيضانات.

وفي الثالث من يوليو، أدت الأمطار الغزيرة إلى تعطيل نمو محصول الذرة، مما أسفر عن تأخر الحصاد.

وأفادت "سي.سي.تي.في" بأن الخسائر الناجمة عن الفيضانات في الصين هذا العام بلغت 8ر61 مليار يوان.