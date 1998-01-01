مرتضى منصور يعلن تسجيل شعار الزمالك نادي القرن الحقيقي في وزارة التموين

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن المفاجأة المدوية التي كان وعد جماهير القلعة البيضاء بالكشف عنها خلال احتفالية النادي بلقب نادي القرن الحقيقي.

واحتفل نادي الزمالك وجماهيره أمس الخميس، بلقب نادي القرن الحقيقي، والتي أعلن مرتضى منصور رئيس النادي عن اعتماده ليوم 9 من شهر يوليو ليكون الموعد الرسمي للاحتفال بهذا اللقب كل عام.

وقال مرتضى منصور خلال مقطع فيديو قام بنشره على حسابه الرسمي "اليوتيوب":" قدمنا مذكرة رسمية للجهات المعنية المختصة بأحقية نادي الزمالك في لقب نادي القرن، وقمت بتسجيل شعار نادي القرن الحقيقي في وزارة التموين والتجارة الداخلية".

وأضاف:" الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي أرسل لنا إنذار على يد محضر يطالب فيه بإزالة لافتة نادي القرن الحقيقي من على سور النادي ومن على بطاقات العضويات ومن على الموقع الرسمي للنادي، بداعي أن لهم علامة تجارية مسجلة معتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأنها تعد حماية للملكية الفكرية".

وأكمل: " أطالب الخطيب ومجلس إدارة الأهلي بإزالة لافتة نادي القرن لأنها ليست مسجلة، الزمالك نادي القرن وعلامته مسجلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بأمركم بإزالة كل اللافتات، أنا بعلمكم القانون وبقول لجماهير الزمالك رئيس ناديكم دكر وأسد.

ويجهز مجلس إدارة نادي الزمالك ملف قضية نادي القرن، من خلال لجنة تحاول الانتهاء من جمع كافة المستندات الخاصة بالقضية لتصعيدها إلى الاتحاد الإفريقي ثم إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطابة باسترداد لقب نادي القرن الإفريقي والذي كان توج به النادي الأهلي عام 2001.

وعرضت اللجنة المكلفة بملف نادى القرن فى الزمالك تقرير اجتماعها على مرتضى منصور، رئيس النادى، بعدما عقدت اللجنة اجتماعا شهد المناقشة حول تحضير عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادى فى اللقب الأفريقى، واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها خطوات التصعيد، على أن تكون الخطوة الأولى اللجوء للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشكل مباشر فى القضية التى يتحرك فيها الزمالك من أجل استرداد لقب نادى القرن من الأهلى.