يويفا يفرض عقوبة مالية على الاتحاد الإنجليزي بعد واقعة «الليزر» على وجه شمايكل

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وقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» غرامة على الاتحاد الإنجليزي بسبب سلوك جماهيره تجاه كاسبر شمايكل، حارس منتخب الدنمارك، في المواجهة التي جمعتهما بيورو 2020.

وفرض «يويفا» غرامه على الاتحاد الإنجليزي قدرها 30 ألف يورو بسبب قيام أحد جماهير منتخب إنجلترا بتسليط «الليزر» على وجه كاسبر شمايكل، حارس الدنمارك في مباراة نصف النهائي بيورو 2020.

ونجح المنتخب الإنجليزي في الاطاحة بنظيره الدنماركي من نصف نهائي اليورو بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف ليصعد لملاقاة المنتخب الإيطالي في نهائي يورو 2020 على ملعبه في ويمبلي.