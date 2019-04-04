«بلومبرج»: «الأهلى المصرى» الأول فى السوق المصرية والأفريقية

.. البنك أدار 27 صفقة تمويلية بقيمة 134 مليار جنيه فى ستة أشهر



تمكن البنك الأهلى المصرى من إدارة سبعة وعشرين صفقة تمويلية بقيمة إجمالية تخطت 134 مليار جنيه مصرى. حسب بيانات كشف عنها التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2021 والتى أظهرت حصول البنك الأهلى المصرى المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية والأفريقية عن قيامه بالأدوار المختلفة وهى: وكيل التمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة.



كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك الأهلى المصرى على المركز الرابع كمرتب رئيسى وكوكيل للتمويل وكمسوق للقروض المشتركة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وذلك بعد بنوك ومؤسسات تمويل دولية، حيث استطاع البنك الأهلى المصرى.



ومن جانبه أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى على أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة على ريادة البنك فى مجال القروض المشتركة فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وأن هذا النجاح يأتى انعكاسا لسعى البنك المستمر لتوفير الاحتياجات التمويلية من خلال ترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية التى تساهم فى خلق قيمة مضافة فى مختلف القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى دفع العملية التنموية وتوفير مزيد من فرص العمل



وزيادة معدلات النمو الاقتصادى وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التى شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة.



وأعرب يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الأهلى المصرى عن اعتزازه باستمرار البنك فى تحقيق تلك المكانة المتميزة، مشيرا إلى أن هذا النجاح يعتبر تتويجا للجهود المبذولة من جانب المختصين بالبنك، كما يأتى نتيجة لشبكة العلاقات القوية التى تربط البنك بالبنوك المحلية والعالمية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى المصرى على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية، مضيفا أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة مستندا فى ذلك إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح بتوفير التمويلات اللازمة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل النقل، البنية التحتية والتطوير العقارى والتى تنعكس نتائجها الإيجابية على الاقتصاد الوطنى.



كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وادارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أهمية التعاون الفعال والمثمر مع جميع البنوك المصرية والذى يعكس أيضا التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين البنوك العاملة فى مصر وقدرة القطاع المصرفى على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية.



وأضاف أحمد السرسى رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن فريق العمل المختص بالبنك استطاع بحرفية إبرام 27 صفقة فى عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة تتناسب مع الطبيعة الخاصة لكل قطاع وتلبى احتياجات العملاء استنادا إلى الدراسات التى يقوم بها المتخصصون لتلك الاحتياجات.