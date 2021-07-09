صراع شرس بين ديوكوفيتش وبيريتيني بنهائي بطولة ويمبلدون للتنس

يشعر الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالقلق من الإيطالي ماتيو بيريتيني خاصة وأن الثنائي ينتظر كتابة تاريخ جديد عندما يلتقيان في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس غدا الأحد.

ويلعب ديوكوفيتش أكبر مباراة في مسيرته، خاصة وأن الفوز بها سيجعله يعادل الرقم القياسي المسجل بإسم الثنائي السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال، من حيث عدد مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) حيث فاز كل منهما بـ 20 لقبا.

كما أنه سيصبح أول لاعب يتوج بألقاب أول ثلاث بطولات كبرى في العام، منذ أن حقق رود لافر هذا في عام 1969، كما أنه سيحافظ على فرصه لمعادلة رقم اللاعب الأسترالي من خلال الفوز بالبطولات الأربع الكبرى في عام واحد.

وأظهر المصنف الأول على العالم مرة أخرى في مباراته بالدور قبل النهائي التي فاز فيها على دينيس شابوفالوف، أنه عندما يحين الوقت للفوز بالنقاط في الحاسمة في مباراة، يصبح لا مثيل له.

ولكن هذا التاريخ الكبير المحتمل حتى على شخص قوي ذهنيا مثل ديوكوفيتش يصعب تحمله خاصة وأن يواجه أفضل لاعب في موسم الملاعب العشبية وهو الإيطالي بيريتيني.

في الوقت نفسه، قال ديوكوفيتش للصحافة الصربية عقب انتصاره أمس الجمعة، إنه يعاني من مشكلة في المعدة.

وقال ديوكوفيتش عن بيريتيني :" بما يتمتع به من أسلحة كبيرة في ضربات الإرسال والضربات الأمامية، يمكنه اللعب بشكل جيد، وهو ما أثبته، على أي أرضية ملعب".

وأضاف :" واجهنا بعضنا البعض في دور الثمانية برولان جاروس، وكانت مواجهة صعبة للغاية انتهت بعد أربع مجموعات".

ودخل بيريتيني -25 عاما- بطولة ويمبلدون بصفته أحد المرشحين لنيل اللقب بعد أن توج ببطولة كوينز كلوب، كما أنه حقق الفوز في آخر 11 مباراة.

ولكي يمدد سلسلة انتصاراته سيتعين عليه أن يحقق شيئا لم يحققه أي لاعب في آخر خمس سنوات باستثناء نادال، وهو الفوز على ديوكوفيتش في مباراة نهائية بإحدى بطولات الجائزة الكبرى.

وبينما تلاشت هيمنة فيدرر ونادال، يظل ديوكوفيتش، باستثناء خروجه من بطولة أمريكا المفتوحة الماضية، آخر الرجال الذين يمنعون جيل الشباب من الفوز بالألقاب الكبرى.

وتغلب ديوكوفيتش على دانييل ميدفيديف وستيفانوس تسيتسيباس في نهائي بطولتي الجراند سلام اللتين أقيمتا هذا العالم وسيتطلع لضم بيريتيني لهذه القائمة.

وحافظ اللاعب الإيطالي على هدوءه طوال البطولة ويجب أن يحاول الحفاظ على هذا الهدوء خاصة وأنه يسعى ليكون أول لاعب إيطالي يفوز ببطولة ويمبلدون في منافسات الفردي.

وقال :"أنا سعيد للغاية لكل شيء. بدأ عامي بطريقة جيدة، حيث وصلت لنهائي كأس (ايه.تي.بي). ثم أصبت مرة أخرى.

وأضاف :"مرة أخرى، عدت أقوى. أعتقد أنني استحق التواجد هنا. أود الاستمتاع بأول مباراة نهائية لي".

وأكد :"بوضوح العمل لم ينته بعد. أريد الفوز بالكأس طالما وصلت إلى هنا. ولكنه شعور لا يصدق".