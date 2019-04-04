«التعليم» تناشد الطلاب بالحضور قبل الامتحان بساعة للتفتيش والتعقيم.. تظليل الإجابة بالبابل شيت بالقلم الجاف وفى مركز الدائرة كاملا

المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى.. وتشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية



تبدأ امتحانات الثانوية العامة، اليوم، والتى تتم لأول مرة على نظام التقييم الجديد، ويؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة اللغة العربية، ووصل عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام إلى 649 ألفا و387 طالبا، منهم 100 ألف و852 طالبا فى شعبة علمى علوم و256 ألفا و366 طالبا فى الشعبة الأدبية.

ونشرت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تعليمات الإجابة على البابل شيت، مشددة على الطالب بضرورة كتابة بياناته على البابل شيت وورقة الأسئلة بطريقة صحيحة، التأكد من كتابة نفس الكود على ورقة الأسئلة والبابل شيت.

وأكدت الوزارة أنه لابد أن تكون بيانات الطالب مكتوبة بخط واضح بالقلم الجاف، التأكد من أن الكود المطبوع على ورقة الأسئلة هو نفسه المطبوع على البابل شيت، على الطالب أن يعلم أن ترتيب أسئلة ورقته مختلفة تماما عن ترتيب أسئلة أوراق زملائه المحيطين، وزمن الامتحان محدود جدا ولا وقت للغش، لابد من ترك الأسئلة الصعبة للإجابة عنها فى نهاية الامتحان لعدم تضييع الوقت.

وأوضحت أنه على الطالب أن يدخل الامتحان بقلم رصاص وبراية ومسطرة يفضل أن تكون حديد وأستيكة وقلم جاف وآلة حاسبة للعمليات الحسابية، وأن أنسب طريقة لحل البابل شيت قراءة السؤال بعناية، التفكير فى السؤال جيدا وتحديد الإجابة، الوقوف بالمسطرة على رقم السؤال وتظليل الإجابة، لابد أن يكون تظليل الإجابة واضحا بالقلم الرصاص أولا.

ونوهت بأنه فى حالة الإجابة خاطئة يتم استخدام الأستيكة ومسح التظليل الأول برفق دون تمزيق الورقة وتظليل الإجابة الصحيحة، بعد التأكد من حل الإجابات بشكل صحيح يتم تظليلها بالقلم الجاف، تظليل الإجابة لابد أن يكون فى مركز الدائرة بحيث تكون الدائرة ممتلئة تماما وليس تظليلا لجانب واحد من الدائرة، مع الحذر من تظليل أكثر من إجابة لنفس السؤال لأن ذلك يعرض الطالب لخسارة الدرجة.

وحذرت الوزارة الطلاب من عدم تسليم البابل شيت فى اللجنة فى نهاية الامتحان سيعرض الطالب للرسوب فى المادة، مشددا على أنه فى حالة حدوث أى مشكلة فى البابل شيت داخل اللجنة على الطالب أن يطالب بتحرير محضر إثبات حالة حفاظا لحقه فورا.

وطالبت الوزارة الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان بساعة كاملة للقيام بإجراءات التفتيش والتعقيم، مع تسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع لرئيس اللجنة بداية من اليوم ولمدة ثلاثة أيام وإلا سيحصل على «عدم اجتياز» فى المادة، وأكدت الوزارة أنها أرسلت تعليمات للمدارس بالسماح بالدخول بالكتاب المدرسى فقط مدون عليه الملاحظات الشخصية للطالب.

وانتهت الوزارة من تجهيز وفرش اللجان والقيام بعمليات التعقيم مع توزيع العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة إلكترونية تستخدم فى الغش، وسيتم استخدامها إثناء دخول الطلاب، وداخـل لـجـان السير الفرعية من الساعة ٩.٢٠ وحتى الساعة ١٠ قبل توزيع الامتحان والتركيز على الديسكات، وبعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

وفى المنوفية، أعلن المحافظ إبراهيم أحمد أبو ليمون رفع درجة الاستعدادات القصوى لانطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدا ضرورة الاستمرار فى اتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية وتطهير وتعقيم اللجان قبل وأثناء الامتحانات وتوفير المطهرات اللازمة والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامات الطبية.

وشدد المحافظ على أنه سيتابع بنفسه ميدانيا انتظام سير الامتحانات للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لافتا إلى المتابعة المستمرة لسير الامتحانات من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف خروج المحافظة بالشكل اللائق بها حفاظا على العملية التعليمية.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أحمد سويد: إنه تم تجهيز 126 لجنة بنطاق الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لاستقبال ما يقرب من 33 ألفا و223 طالبا وطالبة بواقع 14 طالبا بكل لجنة طبقا للتعليمات الوقائية بالتباعد بين الطلاب حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش 22 استراحة بالقرب من اللجان لاستضافة المشاركين فى العملية الامتحانية من المنتدبين المغتربين.

وفى كفر الشيخ، أكد رئيس مدينة بلطيم أحمد السنوسى، أنه تم رش وتطهير وتعقيم المدارس المعدة لامتحان الثانوية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إقامة الخيام والممرات الآمنة أمام المدارس، والتأكد من سلامة البوابات والأسوار ومرفقى الكهرباء ومياه الشرب.

وفى مطروح، قال عاطف سلامة وكيل وزارة تعليم مطروح: إنه تم الانتهاء من أعمال تطهير وتعقيم لجان واستراحات مراقبين امتحانات الثانوية على مستوى إدارات المحافظة بواقع 17 لجنة و14 استراحة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية فى ظل تداعيات فيروس كورونا الوبائى كوفيد ١٩، داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة التى تنطلق اليوم السبت.