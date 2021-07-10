الأردن يسمح بدخول 500 شخص عبر حدود جابر وجسر الشيخ حسين يوميا

أكد وزير الداخلية الأردني، مازن الفرايه، اليوم السبت، زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول عبر المنصة البرية من مركز ‏حدود جابر وجسر الشيخ حسين ليصبح 500 ‏شخص يومياً في كل منهما بدلاً من 150 شخصا يومياً.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن الفرايه قوله، إن تنفيذ القرار يجري اعتباراً من أمس الجمعة وضمن الاشتراطات الصحية المعتمدة.

وأضاف الفرايه أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء ولغايات تسهيل إجراءات تنقل المسافرين عبر المراكز الحدودية.

كان رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة وجه بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري بكامل طاقته وضمان انسيابية عمله من خلال استمرار حركة الأفراد والشحن.