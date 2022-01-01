محافظ المنوفية يشدد على الإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية

أصدر اللواء ابراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، توجيهاته إلى رؤساء المدن والمراكز ومسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة، بالإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات، حفاظا على حقوق ومقدرات الدولة.



ووجه المحافظ بتكثيف حملات المرور الميداني من قبل اللجان المشكلة من الوحدات المحلية للتعامل اللحظي والحاسم فورا حيال كافة المخالفات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية والتصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين والتشديد بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى ، وذلك تنفيذا لخطة الدولة لمنع كافة الممارسات غير القانونية والتعدى على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظا على مقدرات الأجيال القادمة.



وشدد على وكيل وزارة الزراعة بالمتابعة اليومية لموقف التعديات وتحرير محاضر تبوير وتشوين وتنفيذ كافة الإجراءات القانونية الصادرة في هذا الشأن.



وأكد، أن هناك غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقي الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظا على الصالح العام.