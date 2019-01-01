زعيم شيعي يكشف عن تشكيل الحكومة العراقية بعد عطلة عيد الأضحى

كشف الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيعية في العراق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الأحد ، عن أن الأطراف السياسية ستعقد بعد عطلة عيد الأضحى اجتماعا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والرسائل التي وصلت من دول المنطقة ودول كبرى كانت واضحة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الخزعلي، خلال خطبة عيد الأضحى، إنه "بعد خروج الكتلة الصدرية وما حصل لا يوجد تأخير في تشكيل الحكومة وهناك فرصة حقيقية في تشكيل الحكومة وهناك جلسة ستعقد بعد العيد".

وأضاف أن الشعب العراقي يريد "حكومة جديدة وموازنة تقر وتفعيل الاقتصاد وبنى تحتية وخدمات ولا يريدون الفوضى كما حصل في عام 2019".

وأشار إلى أن "هناك خلافا كرديا كرديا كبيرا جدا على منصب رئيس الجمهورية وأن عمق الخلاف الموجود بين القوى الكردية هو أعمق من الخلاف الموجود بين القوى الشيعية وبالنسبة لنا لن ننتظر كثيرا لحسم الخلاف على رئاسة الجمهورية وأن هناك اتفاقا على آلية انتخاب رئيس الوزراء أو أكثر داخل الإطار الشيعي بعد حسم الكتلة الأكبر".

وقال الخزعلي "لا توجد مشكلة حقيقية داخل الإطار الشيعي في حسم اسم مرشح رئاسة الحكومة لأن جميع أطراف وقوى الإطار الشيعي ترفض جملة وتفصيلا بقاء حكومة تصريف الأعمال وهي حكومة ناقصة الصلاحيات ويجب العمل على تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات".