المخابرات البولندية تعلن اعتقال جاسوس روسي آخر مشتبه به

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أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي، عبر تويتر اليوم الاثنين، أن المخابرات البولندية اعتقلت عميلا روسيا آخر مشتبها به كان يتجسس على مواقع وموانئ عسكرية.

وهذا هو الاعتقال الخامس عشر في التحقيق بشأن شبكة تجسس روسية في بولندا.

وقال مكتب المدعي العام البولندي إن المشتبه به مواطن أوكراني يعيش في بولندا منذ عام 2019.

وقال كامينسكي إن الروس كانوا يدفعون للمشتبه به الأموال بانتظام مقابل أنشطته التجسسية. ويحقق مكتب المدعي العام الآن معه بشأن عضويته في منظمة إجرامية والعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي ضد مصالح بولندا.

وفي نهاية يونيو الماضي، اعتقلت المخابرات البولندية لاعب هوكي محترف روسي والذي يُزعم أنه عضو في شبكة التجسس.

ومن بين أمور أخرى، يقال إن المجموعة تجسست على شبكة السكك الحديد البولندية.

وتعد بولندا، وهي دولة عضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أهم مركز لنقل المساعدات العسكرية الغربية إلى أوكرانيا، التي تدافع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية منذ نحو 16 شهرا.