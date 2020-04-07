 ديبالا يكشف عن موقفه من الانتقال لـ تشيلسي - بوابة الشروق
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ديبالا يكشف عن موقفه من الانتقال لـ تشيلسي

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 10 يوليه 2023 - 11:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يوليه 2023 - 11:30 ص

أوضح باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، موقفه من مغادرة صفوف الذئاب، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الانباء التي ربطته بالرحيل للبلوز تشيلسي.

قدم ديبالا موسمًا رائعًا مع روما، ونجح في جذب انتباه مسؤولي تشيلسي، الأمر الذي دفع إدارة البلوز للتواصل مع وكيل أعمال ديبالا مؤخرًا لاستطلاع رأيه في الانضمام للفريق اللندني.

ونقل فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير في سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصريحات ديبالا حول مستقبله مع روما، قائلًا:" أنا سعيد بتواجدي في روما.. سنبدأ التدريبات اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن عقد ديبالا مع روما يحتوي على شرطًا جزائيًا بقيمة 12 مليون يورو للأندية الأجنبية، و20 مليونا للإيطالية.

وشارك ديبالا في 38 مباراة مع روما الموسم الماضي سجل خلالها 18 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة.


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