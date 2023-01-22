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قال البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، إنه يرحب بانضمام محمد صلاح نجم ليفربول في بعثة المنتخب الأولمبي المتجه إلى باريس في أولمبياد 2024.

وكان المنتخب الأولمبي قد ضمن المشاركة في أولمبياد باريس 2024؛ حيث يحق لميكالي إضافة 3 لاعبين فوق السن للمنتخب.

وقال ميكالي، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، صباح اليوم الإثنين:"سنواصل متابعة المباريات بالدوري وسنتابع اللاعبين الذين معنا والذين لم يكونوا معنا والباب مفتوح بالطبع للجميع".

وأضاف:"جاهزون وخياراتنا كانت على قواعد صحيحة أننا نجمع أفضل العناصر ونكون منتخب قيّم يواجه أي فريق في العالم".

وأكمل:"محمد صلاح اسم كبير ومثل نيمار في البرازيل وأمامنا عام كامل لنفكرر ونرحب به بشكل كبير في الأولمبياد وما أريده مصلحة اللاعبين وأن يؤدوا بشكل جيد مع أنديتهم ويكون لديهم فرصة للاحتراف الخارجي".

وأتم:"دعمت حمزة علاء وقلت له لا يهمك وأنت حارس مميز".