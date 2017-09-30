ميقاتي يرفض التمديد لحاكم مصرف لبنان

يتجه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، إلى عدم التمديد لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، قائلا إنه لا يريد أن يعمق الشرخ بين اللبنانيين.

ولم يتبق على انتهاء فترة رئاسة سلامة للمصرف سوى ثلاثة أسابيع.

وقال ميقاتي، لصحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم الاثنين، في لندن، إن تكليف سلامة بتسيير أمور مصرف لبنان إلى حين تعيين من يخلفه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، ليس مدرجاً على جدول أعماله.

وأضاف أنه لن يغطي التمديد لسلامة "لقطع الطريق على من يتهمه بأنه يوفر الغطاء السياسي له بذريعة أن لديه مصلحة شخصية في إبقائه على رأس حاكمية مصرف لبنان".

ولفت إلى أن الحل، فور انتهاء ولاية سلامة، يكمن في تطبيق القانون الذي يسمح لنائبه وسيم منصوري القيام بالمهام الموكلة إليه.

واعتبر أن حل الأزمات التي تتراكم يوميا يكمن في انتخاب رئيس للبلاد، قائلا إن "انتخابه سيوفر على البلد المزيد من الاستنزاف على المستويات كافة".

ويعيش لبنان شغورا رئاسيا منذ انتهاء فترة ميشال عون قبل تسعة أشهر.