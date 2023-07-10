شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد واشنطن بعد اقتحام طائرة تجسس أمريكية أجواء بيونج يانج

أعلنت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونح أون، عن اقتحام طائرة استطلاع أمريكية، أجواء بيونج يانج مرة أخرى، اليوم الاثنين.

وحذرت في بيان لها، أن «حادثا مروعا سيحدث حتما، إذا حلقت طائرات التجسس الأمريكية في المجال الجوي لكوريا الشمالية شرق شبه الجزيرة»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأشارت إلى أن «طائرة تجسس أمريكية اخترقت المجال الجوي الشرقي لكوريا الشمالية مرتين، في حوالي الساعة 5 صباحا و8:50 صباحا على التوالي في نفس اليوم».

وذكرت أن «القوات الجوية الكورية الشمالية سارعت للرد، وأجبرت الطائرات الأمريكية بنجاح على التراجع في أول اقتحام لها لأجواء بيونج يانج، لكنها غزت مجددا المجال الجوي لخط ترسيم الحدود البحرية على بعد 400 كيلومتر شرق كوسونج، مقاطعة كانج وون، في حوالي الساعة 8:50 صباحا، وقاموا باستفزاز عسكري صارم، من خلال القيام بأشياء مثل أنشطة الاستطلاع الجوي».

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن «أمريكا منخرطة في استفزاز عسكري خطير من خلال إجراء استطلاعات جوية».

وقالت إن «كوريا الشمالية لن تستجيب بشكل مباشر لأنشطة الاستطلاع الأمريكية خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد»، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات حاسمة؛ إذا عبر الجيش الأمريكي مرة أخرى خط ترسيم الحدود العسكري البحري.

وختمت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، بيانها، قائلة: «إذا لم تكن أمريكا قد أدركت بعد الخطر الذي سيواجهها بشكل مباشر نتيجة تجاهلها لتحذير كوريا الشمالية لها، فإن الأخيرة تخلي مسؤوليتها، وعلاوة على ذلك، إذا تعرضت حتى لكارثة، فسيكون هذا نتيجة طبيعية لأفعالها».

وكانت كوريا الشمالية اتهمت، اليوم الاثنين، طائرة تجسس أمريكية بانتهاك مجالها الجوي مؤخرا، وحذرت من عدم وجود ضمان بعدم إسقاط مثل هذه الطائرات.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية، إن "طائرات استطلاع أمريكية قامت بطلعات استفزازية، مثل RC-135، وU-2S، وRQ-4B، فوق البحر الشرقي والبحر الأصفر.