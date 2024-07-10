 يوم ترفيهي للطلاب من ذوي الهمم في حديقة أنطونيوس بالإسكندرية - بوابة الشروق
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يوم ترفيهي للطلاب من ذوي الهمم في حديقة أنطونيوس بالإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية
هدى الساعاتي
نشر في: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 3:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 3:45 ص

نظمت إدارة الجمرك التعليمية بالإسكندرية، برئاسة روحية أبو غالي، يوماً ترفيهياً لعدد من الطلبة من ذوي الهمم بصحبة أولياء أمورهم في حديقة أنطونيوس.

ذلك ضمن مبادرة "المدرسة الصديقة" لتبادل الزيارات والدمج بين طلبة مدرسة ضعاف السمع وطلاب مدرسة اللبان الفكرية ومختلف مدارس الإدارة.

وشاركت كل من مدرسة جمال الدين الأفغاني لضعاف السمع وطلاب مدرسة اللبان الفكرية بالتعاون مع مدارس الشهيد عبد المنعم سند بقيادة السيد سالم، مدير المدرسة، ومدرسة الميناء الشرقي بقيادة سامي الريس، مدير المدرسة، وذلك بحضور عيدية محمد، مدير مرحلة التربية الخاصة بالإدارة.

 


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