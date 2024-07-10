 الدقهلية: إغماء وهبوط بين طلاب الثانوية العامة أثناء امتحانات الجيولوجيا والرياضيات وعلم النفس - بوابة الشروق
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الدقهلية: إغماء وهبوط بين طلاب الثانوية العامة أثناء امتحانات الجيولوجيا والرياضيات وعلم النفس

نعمان سمير
نشر في: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 12:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 يوليه 2024 - 12:37 م

أصيب طالب بحالة إغماء وطالبة بهبوط عام، خلال أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة في مواد الجيولوجيا والرياضيات وعلم النفس، اليوم الأربعاء.

وفي مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية في السنبلاوين بمحافظة الدقهلية أصيب الطالب محمود علاء محمود محمد، 17 سنة، بحالة إغماء، كما أصيبت الطالبة هبة إيهاب ربيع محمد، من قرية المنيل طلخا، بحالة هبوط.

ويؤدي الامتحانات في محافظة الدقهلية 56 ألفا و299 طالبا وطالبة، موزعين على اللجان الامتحانية بواقع "37 ألفا و492 بالقسم العلمي شعبة العلوم، و8030 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و10 آلاف و449 بالشعبة الأدبية، و131 دمج، و9 مكفوفين، و2 بلجنة الأورام، و6 بلجنة سجن جمصة، و323 طالبا بالتعليم الدولي أمام 150 لجنة، بالإضافة إلى 4 لجان منها لجنة للمكفوفين، ولجنة مستشفى الأورام، ولجنة المتفوقين، ولجنة سجن جمصة، بإجمالي 154 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية".


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