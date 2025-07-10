غضب بحزب الوفد بعد حصوله على مقعدين في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ

- الهيئة العليا تجتمع 25 يوليو الجاري للتصويت على طرح الثقة في يمامة

- يمامة: مستمر في منصبي وما حدث يكشف عن وجوه المتربصين بالحزب

أثار حصول حزب الوفد على مقعدين من عدد المقاعد المخصصة لنظام القائمة لانتخابات مجلس الشيوخ، والبالغ عددها 100 مقعد، تم توزيعها على أحزاب القائمة الوطنية من أجل مصر، غضب أعضاء الهيئة العليا، مطالبين رئيس الحزب، عبدالسند يمامة، بتقديم استقالته على طرح الثقة في نفسه.

ووفقًا لبيان صادر عن الحزب، فإن الهيئة العليا ستعقد اجتماعًا، 25 يوليو الجاري للتصويت على طرح الثقة، على أن يتولي السكرتير العام للحزب، ياسر الهضيبي، إدارة شئون الحزب لحين إعلان نتيجة التصويت.

وشهد اجتماع الهيئة العليا برئاسة يمامة، مساء أمس الأول، مطالبة أكثر من ثلثي أعضاء الهيئة العليا له بتقديم استقالته، بسبب ضعف تمثيل الحزب في القائمة الوطنية من أجل مصر، بحسب عضو الهيئة العليا عباس حزين.

وأضاف حزين لـ"الشروق"، أن أعضاء الهيئة العليا قرروا مطالبة يمامة بتقديم استقالته، مستطردًا:"هناك غضب كبير حاليا داخل الحزب، حيث إن نصيب الحزب من مرشحي القائمة الوطنية هما مقعدين فقط للنائبين طارق عبدالعزيز والنائب حازم الجندي".

وتابع: "رد رئيس الحزب علينا بأنه فور انتهاء الانتخابات البرلمانية سيوجه بعقد انتخابات رئاسية مبكرة على منصب رئيس الحزب وهو ما زاد من غضب أعضاء الهيئة العليا الذين طالبوه بتقديم استقالته خلال الساعات المقبلة".

وأكمل:"رئيس الحزب لا يزال يصر على تمسكه بعدم الاستقالة، فقررنا مطالبته بطرح الثقة في نفسه، والتي من المقرر أن يتم إجراء التصويت عليها في 25 يوليو الجاري"، مؤكدًا أن نصيب الحزب من مقاعد القائمة الوطنية لا يليق ولا يتناسب مع مكانته التاريخية، وتاريخيه السياسي الكبير.

بدوره، أكد رئيس حزب الوفد، عبدالسند يمامة، استمراره في منصب رئاسة الحزب حتى انتهاء مدة ولايته، معتبرًا أن اجتماعه مع الهيئة العليا هي حيلة سياسية للتعرف على داعمي الحزب لخوض الانتخابات والرافضين، كما أن ما حدث من قبل بعض أعضاء الهيئة العليا يكشف عن بعض الوجوه التي تتربص بحزب الوفد وتاريخه السياسي.

وأضاف يمامة لـ"الشروق"، أنه وفقًا للائحة لا تملك الهيئة العليا طلب رئيس الحزب بتقديم استقالته، ولكن يحق لها مطالبة رئيس الحزب بطرح الثقة في نفسه على أن يصوت لتأييد هذا الطرح نحو 31 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا، مستطردًا: "في حين أن من طالبوا بطرح الثقة لم يتعدوا 20 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا".

وأكمل: "ما حدث من أعضاء الهيئة العليا لا يجوز على الرغم من أنه غضب مشروع لهم بسبب ضعف نصيب الحزب في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ".

وبسؤاله عن أسباب ضعف تمثيل الحزب داخل القائمة الوطنية، أوضح يمامة أن حصول الحزب على مقعدين يعود إلى ما أقره ممثلي أحزاب القائمة الوطنية، مردفًا: "وحاولنا التفاوض للحصول على أكبر عدد من المقاعد ولكن هذا هو المتاح، وبالتالي السياسة تحتم علينا ألا نصطدم مع أي جهة".

وواصل: "إذا رفضنا الحصول على مقعدين فسنضطر إلى الخروج من القائمة، في وقت لا توجد فيه أي قوائم منافسة للقائمة الوطنية تجعلنا ننضمن إليها".

ومؤخرا، شارك رئيس حزب الوفد في الاجتماعات التنسيقية للقائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، لمناقشة نسبة كل حزب من عدد المقاعد المخصصة لنظام القائمة، والتي تم الاتفاق فيها على حصول حزب مستقبل وطن على 44 مقعدًا، وحصول حماة الوطن على 19 مقعدًا، وحصول حزب الجبهة الوطنية على 12 مقعدًا.

كما حصل الحزب المصري الديمقراطي على 5 مقاعد، وحصل حزب العدل على 4 مقاعد، وحصل حزب الإصلاح والتنمية على 3 مقاعد، وحصل حزب المؤتمر على 3 مقاعد، وحصل حزب التجمع على مقعدين، وحصل حزب إرادة جيل على مقعدين.

وتضم القائمة الوطنية 13 حزبا وكيانًا سياسيًا، هي: حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، حزب الشعب الجمهوري، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المؤتمر، حزب الوفد، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب التجمع، حزب الحرية المصري، حزب إرادة جيل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وفي انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حصل حزب الوفد على 6 مقاعد من مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر، من إجمالي 10 مقاعد حصل عليها الحزب بمجلس الشيوخ.