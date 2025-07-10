ارتفاع عدد ضحايا المساعدات بغزة إلى 773 شهيدا و5101 إصابة

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إحصائية بأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من السكان المدنيين المًجوَّعين الذين قتلتهم قوات خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من «مصائد الموت» مراكز المساعدات الأمريكية – الإسرائيلية، منذ بدء عملها بتاريخ 27 مايو 2025م وحتى اليوم.

وأشار في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، مساء الخميس، إلى ارتفاع عدد ضحايا المساعدات الذين استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي قرب «مصائد الموت» إلى 773 شهيدًا و5101 إصابة و41 مفقودًا.

وأدان بأشد العبارات هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المُجوّعين المدنيين.

وحمّل الاحتلال والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المسئولية القانونية والتاريخية والإنسانية الكاملة عن تنفيذهم ودعمهم للإبادة الجماعة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قبل فوات الأوان.