ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد صعود أسهم التكنولوجيا الأمريكية الكبرى

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعدما أدى صعود أسهم التكنولوجيا الأمريكية إلى دفع مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، وساعد "وول ستريت" على تعويض معظم خسائرها التي تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1% ليصل إلى 26ر3164 نقطة بعدما أبقى بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، وصعدت أسهم شركات أشباه الموصلات عقب الارتفاع الكبير الذي حققته أسهم شركة "إنفيديا" خلال الليل في تداولات "وول ستريت".

وتراجع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 6ر0 % ليصل إلى 78ر39583 نقطة، فيما ارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1ر0 % ليصل إلى 09ر23926 نقطة.

وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 4ر0 % ليصل إلى 58ر3505 نقطة، كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 6ر0% ليصل إلى 70ر8589 نقطة.

وتراجع الدولار مقابل الين الياباني واليورو، كما تراجعت أسعار النفط.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 6ر0%، مسجلا أول مكاسبه هذا الأسبوع. ولا يزال المؤشر القياسي قريبا من المستوى القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي، بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 5ر0 %، كما أغلق مؤشر ناسداك المركب، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، على ارتفاع بنسبة 9ر0 %. وكان هذا الارتفاع كافيا لدفع المؤشر إلى تجاوز أعلى مستوى قياسي سجله الخميس الماضي.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 6 سنتات ليصل إلى 32ر68 دولار للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 8 سنتات ليصل إلى 14ر70 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 21ر146 ين ياباني من 26ر146 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى عند 1736ر1 دولار من 1723ر1 دولار.