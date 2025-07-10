أتوبيس الفن الجميل يصطحب أطفال شبرا في جولة تفاعلية داخل دار الأوبرا: ورش رسم ومحاضرات بيئية وحوارية

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة جولة ثقافية وفنية مميزة لأطفال مكتبة شبرا العامة داخل دار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن أنشطة "أتوبيس الفن الجميل" خلال الإجازة الصيفية، في إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز الوعي الفني لدى النشء.

وتفقد الأطفال أروقة الأوبرا برفقة الأخصائية مارينا ماهر، حيث تعرّفوا على الفرق بين المسرح الكبير والصغير، وأنواع العروض المقدمة على كل منهما من أوبرا وباليه وموسيقى كلاسيكية. كما زار الأطفال متحف الأوبرا برفقة الأخصائية عبير ياسر، حيث شاهدوا صورًا نادرة لرموز الفن الأوبرالي ونماذج من النوت الموسيقية والآلات التراثية والأثاث الذي تم إنقاذه من حريق الأوبرا القديمة.

واطّلع الأطفال أيضًا على غرف المطربين وأماكن التدريب المصممة بعزل صوتي، قبل أن يشاركوا في ورشة رسم بعنوان "من وحي الأوبرا" قدمتها الفنانة غادة عبد النبي، عبّروا خلالها عن أبرز ما أثار إعجابهم في الزيارة، مثل آلة الهارب وبعض عروض الباليه.

وتضمنت الجولة أيضًا محاضرة تفاعلية للدكتورة هناء سيد من وزارة البيئة، بعنوان "أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مياه النيل من التلوث"، تناولت فيها مخاطر ندرة المياه وأثر التلوث على الكائنات الحية، باستخدام "اسكتش تمثيلي" بين "مياه النيل" و"الإنسان" لتبسيط المفاهيم للأطفال.

واختُتمت الفعاليات بجلسة حوارية قدمتها يمنة حسين بعنوان "فن الحوار والتواصل الفعّال"، تناولت خلالها مهارات الإنصات، وطرق الإقناع، وأهمية تقبّل الرأي الآخر، وسط تفاعل كبير من الأطفال المشاركين.

تأتي الجولة ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات، في إطار خطة هيئة قصور الثقافة الهادفة إلى تنمية وعي الأطفال بالتراث الثقافي والفني المصري من داخل المؤسسات الثقافية الكبرى