الأمم المتحدة: عقوبات واشنطن على ألبانيز سابقة خطيرة

وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، العقوبات الأمريكية المفروضة على المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بأنها غير مقبولة وتشكل سابقة خطيرة.

وقال دوجاريك، خلال إفادة صحفية، إن فرض عقوبات على المقررين الخاصين يمثل سابقة مقلقة، مشيرا إلى أن ألبانيز، كغيرها من المقررين، تعد خبيرة مستقلة معينة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتقدم تقاريرها إليه.

وأضاف أن اللجوء إلى العقوبات الأحادية ضد خبراء أو مسئولين أمميين مرفوض تماما، ويتعارض مع مبدأ استقلالية عملهم، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، لجهودها في دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات بحق الولايات المتحدة وإسرائيل، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وصرحت ألبانيزي، العام الماضي بأنها تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية مدبرة"، وأعربت مرارا عن دعمها لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، كما دعت إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل" و"تعليق الاتفاقات التجارية" معها، محذرة من أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، بل حملة إبادة".