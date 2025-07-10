زيلينسكي: روسيا تشن هجوما هائلا على أوكرانيا باستخدام 400 طائرة مسيرة و18 صاروخا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن روسيا شنت هجوما هائلا على أوكرانيا، خلال الليل، حيث أطلقت 18 صاروخا، من بينها صواريخ باليستية، ونحو 400 طائرة مسيرة هجومية، من بينها نحو 200 طائرة من طراز "شاهد".

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام: "شنت روسيا، خلال الليل، هجوما هائلا على أوكرانيا، استمر نحو 10 ساعات، حيث استخدمت 18 صاروخا، من بينها صواريخ باليستية، ونحو 400 طائرة مسيرة هجومية، من بينها نحو 200 طائرة من طراز "شاهد"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف زيلينسكي أن الهدف الرئيسي للهجوم كان كييف ومنطقة كييف، ولكن تم أيضا استهداف مناطق أخرى، من بينها مناطق تشيرنيهيف وسومي وبولتافا وكيروفوهراد وخاركوف.

وقال زيلينسكي: "للأسف، تم الإعلان عن مقتل شخصين في كييف، تعازي لأسرتيهما وأحبائهما. وحتى الآن، وردت إلينا معلومات عن إصابة 16 شخصا".

وأضاف: "هذا تصعيد واضح للإرهاب من قبل روسيا، مئات الطائرات المسيرة من طراز شاهد كل ليلة، وهجمات متواصلة، وهجمات هائلة على المدن الأوكرانية. وهذا يتطلب منا تسريع الأمور. يجب فرض العقوبات بسرعة أكبر، ويجب أن يكون الضغط على روسيا قويا بما يكفي ليشعروا حقا بعواقب إرهابهم. وهناك حاجة إلى إجراءات أسرع من قبل شركائنا في الاستثمار في إنتاج الأسلحة وتطوير التكنولوجيا".

كما أعلن زيلينسكي عن عقد محادثات قادمة مع الشركاء الدوليين في إطار "تحالف الراغبين".

وأكد زيلينسكي: "اليوم، سأتحدث مع الشركاء، خاصة في (تحالف الراغبين) حول تمويل إضافي لإنتاج طائرات مسيرة اعتراضية وتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي. الأهداف واضحة تماما. يجب مواجهة مثل هذه الهجمات الروسية بشكل حازم. وهذا بالضبط ما سنفعله".