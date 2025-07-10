أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و30 ألفا و580 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و30 ألفا و580 فردا، من بينهم 920 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11011 دبابة، منها 11 دبابة أمس الأربعاء، و22972 مركبة قتالية مدرعة، و30140 نظام مدفعية، و1437 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1193 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 421 طائرة حربية، و340 مروحية، و44781 طائرة مسيرة، و3445 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و54656 من المركبات وخزانات الوقود، و3929 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.