روسيا تواصل قصف العاصمة الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة وتسجيل 10 إصابات على الأقل

واصلت روسيا، ليل الأربعاء/الخميس، شنّ هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على العاصمة الأوكرانية كييف، مما تسبب في اندلاع حرائق في عدة مناطق وإصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص، وذلك غداة أعنف هجوم جوي تشهده البلاد منذ بداية الحرب قبل ثلاث سنوات، حسبما أفاد مسؤولون أوكرانيون.

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق تليجرام، إن فرق الإنقاذ تعمل في أحد المباني السكنية في حي شيفتشينكيفسكي، بعد أن أدى سقوط حطام إلى اندلاع حريق في الطابق العلوي من المبنى.

من جهته، أوضح رئيس الإدارة الإقليمية لكييف، تيمور تكاتشينكو، أن الحرائق اندلعت في خمسة أحياء أخرى على الأقل، وشملت مباني سكنية وسيارات ومستودعات ومكاتب، ومباني غير سكنية أخرى. وأضاف أن ثلاثة من المصابين يعانون من جروح ناجمة عن شظايا.

ويأتي هذا الهجوم بعد أن أطلقت روسيا، الليلة السابقة، أكثر من 700 طائرة مسيّرة هجومية وتمويهية، في محاولة لإغراق الدفاعات الجوية الأوكرانية، وهو ثالث رقم قياسي يُسجل في غضون أسبوعين.

وعلى الأرض، كثفت القوات الروسية عملياتها على طول خط الجبهة الممتد لمسافة ألف كيلومتر، في وقت تواجه فيه القوات الأوكرانية نقصا في الأفراد وضغطا متزايدا.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن عدم رضاه عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يبدِ أي مرونة بشأن مطالب وقف إطلاق النار والتسوية منذ تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني. وكان ترامب قد أشار، الإثنين، إلى أن الولايات المتحدة مضطرة لإرسال مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد أيام فقط من تعليق واشنطن تسليم شحنات أسلحة حيوية لكييف.