أجرى الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، زيارة إلى دير السبع بنات التاريخي بمنطقة وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، والذي يُعد من أعرق المعالم الدينية والروحية في المحافظة، وذلك لتقديم الدعم المادي والمعنوي للراهبات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد جسور التواصل والدعم بين مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي، وتعزيز قيم التعايش والسلام.

وخلال الزيارة، قدم المحافظ دعمًا رمزيًا لراهبات الدير، تمثل في كميات من المواد والسلع التموينية، باعتبارها "هدية من رئيس الجمهورية"، تأكيدًا على دعم الدولة المستمر وحرصها على رعاية كل أطياف المجتمع، في إطار رؤية وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز قيم المواطنة.

وأعربت راهبات الدير عن خالص شكرهن وتقديرهن لمحافظ جنوب سيناء، مشيدات باهتمام الدولة المتنامي بالمواقع الدينية التاريخية، وحرصها الدائم على تعزيز أواصر المحبة والتواصل بين أبناء الوطن الواحد.

وأكد المحافظ أن دير السبع بنات، بما يحتويه من معالم دينية وتراثية، يمثل نموذجًا فريدًا للتسامح والتعايش بين الأديان، مشددًا على أن المحافظة تسعى باستمرار لدعم هذا التراث الإنساني والحفاظ عليه.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في دعم المجتمعات المحلية، خاصة في المناطق ذات الطابع التاريخي والروحي، وترسيخًا لتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة.