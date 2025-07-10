نتنياهو: سنعود للقتال إذا لم تنزع حماس سلاحها خلال 60 يوما من الهدنة

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستحقق أهدافها «بالقوة العسكرية» إذا لم تؤد المفاوضات إلى النتائج المرجوة.

وأضاف خلال كلمة متلفزة: «قيل لنا إنكم لن تعودوا إلى القتال بعد وقف إطلاق النار الأول أو الثاني، ولكننا عدنا، وقيل لنا ذلك أيضا بعد وقف إطلاق النار الثالث؛ لكننا أثبتنا قدرتنا وإصرارنا وعزمنا والتزامنا على تحقيق جميع أهدافنا».

وطالب حركة المقاومة الفلسطينية حماس بنزع سلاحها، قائلا: «إذا حدث التوصل إلى نزع سلاح حماس بالمفاوضات، فهذا جيد، وإلا فإنني أكرر بأنه سيتم تحقيقه».

أوضح أن حكومته تسعى حاليا للتوصل إلى صفقة من مرحلتين يجري بموجبها إطلاق سراح «نصف المختطفين الأحياء والقتلى» مقابل وقف إطلاق نار مؤقت يستمر 60 يوما.

ورهن نجاح مفاوضات إنهاء الحرب بشكل دائم بنزع سلاح حماس، قائلا: «في بداية وقف إطلاق النار، سندخل إلى مفاوضات تتعلق بإنهاء الحرب بصورة دائمة ووقف إطلاق نار دائم، ولكن لكي نتمكن من التوصل إلى ذلك، يجب أن يتم الأمر وفقا للحد الأدنى من الشروط التي حددناها: أن تترك حماس سلاحها، وغزة تعود منزوعة السلاح، إن تم التوصل إلى ذلك، فهذا ممتاز؛ وإن لم يحدث التوصل إلى ذلك على مدار 60 يوما، سنحقق ذلك بطرق أخرى، بممارسة القوة، قوة الجيش».

وصرح بأن «الأمر ذاته ينطبق بشأن إيران»، مضيفا: «إن تم القضاء على التهديد الإيراني، بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، فهذا جيد، وإن لم يتم تحقيقه، فسنحققه بطريقة أخرى».

وبرر الغضب الداخلي حول طول أمد الحرب، قائلا: «هذه حرب لم يواجهها أي جيش في العالم بفضل تضحية من قُتلوا منا، فككنا غالبية القدرات العسكرية الخاصة بحماس، لكن ليس كلها؛ فلا يزال هناك مقاتلون مسلحون، وعلينا أن نعمل مجددا بدمج العمل الدبلوماسي والقوة العسكرية، لأن العمل السياسي من دون ضغط عسكري لا يتم».