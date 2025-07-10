عقد حزب الشعب الجمهوري، اجتماعا ضم قياداته المركزية ومرشحيه لمجلس الشيوخ، على نظامي الفردي والقائمة، بهدف استعراض ملامح البرنامج الانتخابي، وتنسيق الجهود التنظيمية والميدانية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي المرتقب.

وشددت قيادات الحزب، في ختام الاجتماع، أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق، والانفتاح على المواطنين، وتقديم خطاب انتخابي يعكس وعي الحزب وتوجهاته الوطنية، مؤكدين أن المعركة الانتخابية ليست مسألة أعداد، بل معركة جاهزية ورؤية سياسية وتنظيمية متكاملة.

وحضر الاجتماع المهندس حازم عمر رئيس الحزب، والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، و أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي، والدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ والدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية ـ المتحدث الرسمي باسم الحزب، فضلاً عن المهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التخطيط والتطوير المركزية، والدكتورة شذا أحمد عضو هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وعبد المنعم إبراهيم رئيس لجنة الإعلام المركزية.