 بورتو يستهل مبارياته في الدوري البرتغالي بالخسارة من جل فيسنتي - بوابة الشروق
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بورتو يستهل مبارياته في الدوري البرتغالي بالخسارة من جل فيسنتي

د ب أ
نشر فى : السبت 10 أغسطس 2019 - 10:40 م | آخر تحديث : السبت 10 أغسطس 2019 - 10:40 م

استهل فريق بورتو مبارياته في الدوري البرتغالي بالخسارة أمام مضيفه جل فيسنتي 1 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري البرتغالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز فامليكو على سانتا كلارا 2 / صفر.

وتقدم جل فيسنتي بهدف سجله لورينسي رودريجيز في الدقيقة وتعادل أليكس تيليس لبورتو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل بوزيدار كراييف هدف الفوز لجل فيسنتي في الدقيقة 77.

وحصد جل فيسنتي أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، فيكما ظل بورتو بلا نقاط.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق فامليكو على مضيفه سانتا كالارا 2 / صفر.

وسجل هدفي فامليكو توني مارتينيز وأندرسون في الدقيقتين الخامسة و72 على الترتيب.

وحصد فامليكو أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، وظل فريق سانتا كلارا بلا نقاط.

 


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