خامنئي في رسالة إلى الحجاج: صفقة القرن محكوم عليها بالفشل

أكد قائد الثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، أن صفقة القرن محكوم عليها بالفشل بفضل عزم وإيمان جبهة المقاومة.

وقال خامنئي في رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام، ونقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية، اليوم السبت، "الخدعة المتمثلة في صفقة القرن، والتي یجري التمهید لها من قبل أمریكا الظالمة، وأعوانها الخونة، تشکل جریمة لیس بحق الشعب الفلسطیني فحسب، وإنما بحق المجتمع البشري قاطبة".

كان وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، قد قال في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عقب جلسة عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز الشهر الماضي، إن المجلس جدد "دعوته لحجاج بيت الله الحرام ليتفرغوا لأداء شعائر الحج ومراعاة إخوانهم وخصوصية الأماكن المقدسة وروحانيتها، والابتعاد عن كل ما يعكر صفو الحج وسكينته برفع أي شعارات سياسية أو مذهبية".

وأكد الشبانة أن مجلس الوزراء شدد على" أن قوات الأمن لن تقبل مثل هذه التصرفات بأي حال من الأحوال، وسيتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة كافة، للحيلولة دون القيام بها وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات، حيال من يقدم على ذلك".