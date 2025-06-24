قائد يونيفيل الجديد: تنتظرنا تحديات حقيقية

أكد القائد الجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اللواء الإيطالي ديوداتو أبانيارا ، اليوم الثلاثاء، أهمية تحقيق استقرار دائم على طول الخط الأزرق الحدودي في جنوب لبنان.

وتولّى أبانيارا اليوم قيادة "اليونيفيل"، خلفاً للجنرال الإسباني أرولدو لاثارو، وذلك خلال حفل خاص أقيم في المقرّ العام لـ "اليونيفيل" في منطقة الناقورة في جنوب لبنان.

وشدّد أبانيارا في كلمة له بهذه المناسبة " على أهمية تحقيق استقرار دائم على طول الخط الأزرق، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الحقيقية التي تنتظرنا".

وأضاف :"لكننا لسنا وحدنا. نمضي قدماً جنباً إلى جنب مع من يعملون يومياً من أجل السلام، مع شركائنا الموثوق بهم، وبدعم من أسرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وأشار إلى أن " اليونيفيل تقف عند لحظة محوريّة"، مضيفاً "نحن منخرطون في عملية تكيّف من أجل المستقبل، وهي عملية تحوّل تُعزز قدرتنا على أداء مهامنا بفعالية وكفاءة ومصداقية أكبر".

وقال :"فليبدأ هذا الفصل الجديد برؤية واضحة، وطاقة متجدّدة، وإحساس راسخ بالهدف".

من جهته، قال رئيس بعثة اليونيفيل المنتهية ولايته الجنرال لاثارو إنه " مع استمرار التوترات الإقليمية الحاليّة، تنصبّ جهودنا على احتواء التصعيد، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف لحلّ سياسي دائم (على طول الخط الأزرق)".

وأضاف "إن استمرار الوحدة والدعم الدوليين أمران لا غنى عنهما في سعينا لتعزيز المكاسب وضمان بقاء حفظ السلام قائماً على الإرادة السياسية".

وحضر الحفل كبار ممثلي الحكومة اللبنانية، وبينهم وزير الدفاع ميشال منسّى، واللواء الركن حسّان عودة من الجيش اللبناني،إلى جانب قيادات دينية ومحافظين ورؤساء بلديات، بحسب البيان.

كما حضرت وفود رفيعة المستوى من إيطاليا وإسبانيا، بينهم وفد برئاسة رئيس أركان الدفاع الإيطالي ورئيس بعثة اليونيفيل السابق، الجنرال لوتشيانو بورتولانو، ووفد برئاسة قائد العمليات المشتركة في الجيش الإسباني، الجنرال أنطونيو أغويرو مارتينيز.