صرح الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي لـ "الشروق" عن موعد افتتاح العرض المسرحي "الملك لير" في 3 يوليو المقبل على المسرح القومي بالعتبة.

والعرض بطولة الفنان يحيى الفخراني وإخراج شادي سرور ومن إنتاج المسرح القومي بقيادة دكتور أيمن الشيوي والتابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

وقدم الفخراني، "الملك لير" 3 مرات على خشبة المسرح بدأها عام 2001، على خشبة المسرح القومي، من إخراج أحمد عبدالحليم، وأخرجها للتليفزيون جمال عبدالحميد، وشارك في بطولة العرض إلى جانب الدكتور يحيى الفخراني، وأشرف عبدالغفور، وأحمد عبدالحليم، وسوسن بدر، وأحمد سلامة، وريهام عبدالغفور، وفاروق عطية، ونرمين كمال، وسلوى محمد علي، وعهدي صادق، ورشدي الشامي.

ثم قدمها الفخراني، للمرة الثانية على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس، وشارك في بطولة العرض هذه المرة إلى جانب الفخراني، أحمد فؤاد سليم، ورانيا فريد شوقي، وريهام عبدالغفور، وهبة مجدي، ومجدي كامل، ونضال الشافعي، وأحمد عزمي، وأحمد فهيم وأيمن الشيوي، وناصرسيف، وحمادة شوشة، إخراج تامر كرم.

وخلال أيام يعود الفنان يحيى الفخراني، إلى خشبة المسرح القومي بالرواية الأقرب إلى قلبه "الملك لير"؛ ليقدمها للمرة الثالثة في المسرح، والثانية على المسرح القومي، إخراج شادي سرور، ويشارك فيها إلى جانب يحيى الفخراني، طارق الدسوقي، وحسن يوسف، وأحمد عثمان، وتامر الكاشف، ومحمد العزايزي، وأمل عبدالله، وطارق شرف، وإيمان رجائي، وريم المصري.

أما باقي فريق العمل فهم: المكياج إسلام عباس، الأزياء علا علي، والديكور دكتور حمدي عطية، والتأليف الموسيقي أحمد الناصر، والكيروجراف ضياء شفيق، والإضاءة محمود الحسيني (كاجو).

وفي هذه المرة سيقدم الفخراني، شخصية "الملك لير" وهو في سنه الحقيقي خلافًا للمرة السابقة التي قدم فيها العرض وكان عمره حينها في الستين، موضحًا أن هذا يمنحه فرصة عيش الحالة النفسية للشخصية بكل معاناتها وإرهاقها ومتعتها، مستفيدًا من إتقانه للأحاسيس والمشاعر؛ ليجمع بين الأدوات الداخلية والخارجية للشخصية كما أرادها كاتبها ويليام شكسبير.