مصادر: أردوغان يلتقي ترامب في قمة الناتو

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أفادت مصادر مطلعة بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سوف يلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في محاولة لطي صفحة العلاقات المتوترة بين البلدين.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع في لاهاي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المحادثات خاصة.

ولم يرد المسؤولون الأمريكيون على الفور على طلب بالتعقيب.

وتوترت العلاقات بين الجانبين عقب قرار تركيا بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" التي دفعت الولايات المتحدة لمنع أنقرة من شراء مقاتلات إف-35.

وقالت المصادر إن دعم الولايات المتحدة لمليشيا كردية سورية ترى تركيا أنها تهديد يضر أيضا بالعلاقات.

وأضافت المصادر أن أردوغان سيحاول إقناع ترامب برفع الحظر بتقديم ضمانات أن بلاده ستستخدم منظومة الدفاع الصاروخي الروسية بطريقة تحت السيطرة.