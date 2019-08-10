المسماري يعلن وقف جميع العمليات في طرابلس خلال عيد الأضحى

•الجيش الليبي في حالة استعداد تام لكل من تسول له نفسه في استغلال هذه الهدنة





أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، عن هدنة وإيقاف العمليات العسكرية في طرابلس وضواحيها خلال أيام عيد الأضحى.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، «قررنا وقف جميع العمليات الحربية في العاصمة طرابلس بدأ من اليوم وقفة عرفات حتى يوم الاثنين المقبل، والجيش الليبي في حالة استعداد تام لكل من تسول له نفسه استغلال هذه الهدنة وتحقيق مكاسب ميدانية، أو الإضرار بالشعب الليبي، سيتم الرد عليه فورا حتى في فترة وقف العمليات».

وحذر الطرف الآخر من أي خرق للهدنة المعلنة في طرابلس، معقبًا: «هذا حقنا وحق شعبنا علينا، نؤمن للشعب الليبي إحياء هذه المناسبات، ونسعى لتحقيق السلام من أجل الشعب الليبي ونحن ملتزمين بها بشكل تام، وندعو الطرف الآخر تفهم هذه الهدنة وأبعادها الاجتماعية الإنسانية».