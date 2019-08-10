التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة أطلقها «الحوثيون» على السعودية

أسقطت قوات التحالف، صباح اليوم السبت، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غرب السعودية على الحدود مع اليمن.

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت مبكر صباح اليوم "تنفيذ عمليتين هجوميتين على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف"، مؤكدين أن العملية "تسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين إن سلاح الجو المسير نفذ عمليتين هجوميتين على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصف "2k".

وأوضح المتحدث أن "العملية الأولى استهدفت محطة الوقود بالمطار وأصابت هدفها بدقة عالية، أما العملية الثانية فاستهدفت برج الرقابة في المطار وكانت الإصابة دقيقة"، مشددا على أن العمليتين "تسببتا في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وكانت قوات التحالف قد تمكنت، أمس الجمعة، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه أبها.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية، أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار، مصيرها الفشل.

كما نجحت قوات التحالف يوم الأربعاء الماضي، في اعتراض طائرة حوثية بدون طيار، أطلقتها المليشيا الانقلابية من محافظة عمران -شمال العاصمة صنعاء- باتجاه جازان.