استقالة وزيرة العدل اللبنانية من منصبها

أعلنت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، صباح الاثنين، استقالتها من منصبها، على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت والاحتجاجات التي يشهدها الشارع اللبناني، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في خبر عاجل، منذ قليل.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جهته، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.