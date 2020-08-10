تواصل سحب النفط من سفينة الشحن الجانحة قبالة سواحل موريشيوس

تسحب السلطات في موريشيوس، النفط المتبقي في سفينة شحن جنحت قبالة سواحلها في محاولة لتقليل الضرر الناجم عن التسرب النفطي الهائل، حسبما قال مسؤول حكومي اليوم الاثنين.

وقال كين اريان، المستشار الحكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه يتم سحب النفط من الماء ومن السفينة الجانحة والساحل، إلا أن الرياح القوية والأمواج تتسبب في تعقيد العمل.

وأضاف أريان "هذه أسوأ كارثة بيئية تشهدها موريشيوس".

وقالت شركة "ناجاشيكي شيبينج"، في بيان، إن ناقلتين وقوارب ومروحيات تعمل من أجل منع مزيد من التسرب الذي يضر البيئة البحرية.

وكانت السفينة "واكاشيو" جنحت الشهر الماضي قبالة سواحل الجزيرة السياحية الشهيرة شرق أفريقيا بالقرب من العديد من المحميات الطبيعية، لكنها بدأت الأسبوع الماضي فقط في تسريب النفط من شق في أحد صهاريجها.

ووفقا للشركة المالكة، فإن السفينة تنقل 4 آلاف طن من النفط، وتسرب منها ما يتراوح بين 800 طن وألف طن في البحر.