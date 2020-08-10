نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتفقد أعمال تطوير كوبري المانسترلي بحي مصر القديمة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اليوم الاثنين يرافقها المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الأعمال الجارية على قدم وساق لتنفيذ بروتوكول تطوير كوبري المانسترلي بنطاق حي مصر القديمة، وذلك في إطار خطة المنطقة الجنوبية لإعادة إحياء التراث الحضاري للعاصمة.

وتفقدت جيهان أعمال تطوير كوبري المانسترلي بكورنيش النيل بمصر القديمة والمنطقة المحيطة به وذلك لوضع اللمسات الأخيرة لأعمال التطوير تمهيدا للافتتاح الرئاسي المزمع لمسار المومياوات الملكية حيث أثنت نائب المحافظ على الأعمال الجارية، معربة عن سعادتها بمشاركة صرح كبير مثل البنك الأهلي المصري بتكاليف أعمال رفع الكفاءة.

وأكدت أن الاهتمام بتطوير تلك الأماكن ذات القيمة التاريخية لها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يأتي فى إطار المبادرة القومية التي أطلقها رئيس الجمهورية لتعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية وتماشيا مع التوجيهات العامة للدولة وسياساتها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة التي سوف يكون لها عائد في تطوير السياحة الداخلية والترفيهية وتفعيلا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني.

يذكر أنه كان قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري ومحافظة القاهرة لتطوير كوبري المانسترلي على أن يقوم البنك بأعمال رفع كفاءة وتطوير وإضاءة كوبري المانسترلي وفقا للأصول الفنية وبالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وتحت إشراف الجهاز ذاته من خلال الحي المختص "حي مصر القديمة".