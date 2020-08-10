بركان جبل سينابونج في إندونيسيا يثور للمرة الثالثة خلال أسبوع

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ثار بركان جبل سينابونج في إقليم سومطرة الشمالية بإندونيسيا اليوم الاثنين، متسببا في اندفاع سحابة من الرماد والدخان بارتفاع 7500 متر في الهواء، حسبما قال مسؤولون.

ويعد هذا ثالث ثوران للبركان منذ يوم السبت عندما أطلق عمود رماد يصل ارتفاعه إلى 4460 مترا.

وذكر مركز علم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا أن ثوران اليوم وقع في الساعة 1016 صباحا بالتوقيت المحلي (0316 بتوقيت جرينتش) واستمر بعد ذلك.

ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر.

ويثور بركان جبل سينابونج بشكل دوري منذ سبتمبر 2013، عندما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص.