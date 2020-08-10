بومبيو يعرب عن قلقه إزاء استهداف روسيا لوسائل الإعلام الأمريكية الرسمية

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أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، عن قلقه إزاء قرار الحكومة الروسية نشر مشروع مرسوم يستهدف الكيانات التي تمولها الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، وهي وكالة مستقلة تدير وسائل إعلام أمريكية تديرها الدولة، مثل صوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة/راديو الحرية.

وقال بومبيو: "منذ أكثر من 70 عاما، كانت صوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة/ راديو الحرية مصادر حيوية للأخبار المستقلة والمعلومات لشعب روسيا".

وأضاف في بيان: "هذا المرسوم سيفرض متطلبات جديدة مرهقة سوف تحد من قدرة راديو أوروبا الحرة/ راديو الحرية وصوت أمريكا على العمل داخل روسيا، مما يضاعف القيود الكبيرة وغير المبررة التي تواجهها هذه الوسائل الاعلامية بالفعل".

ويطلب المرسوم الروسي من وسائل الإعلام الأجنبية إنشاء كيان قانوني داخل روسيا لتنفيذ أي معاملات مالية، من بين إجراءات أخرى.

وتم تأسيس الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي في نهاية الحرب العالمية الثانية لتوصيل البث الإذاعي الأمريكي إلى الجمهور الدولي، وهي تدير الآن 5 شبكات مختلفة تنقل الأخبار إلى 350 مليون شخص في 100 دولة وبـ61 لغة، بحسب الوكالة.