قال المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، رفيق شلالا، إن مؤتمر المانحين الخاص بلبنان يؤكد أن لبنان ليس متروكًا من دول العالم، فضلًا عن أن الاهتمام به وبأبنائه وأوضاعه الصعبة موجود، مشيرًا إلى أن الأمر ظهر جليًا في كلمات المشاركين.

وأضاف «شالالا» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الأحد، أن «الدول التي تكلم ممثلوها في المؤتمر عكست رغبة حقيقية في إخراج لبنان من الأزمة التي وقع فيها بعد انفجار مرفأ بيروت والأضرار الجسيمة التي وقعت بالأحياء المدنية هناك».

ولفت إلى أن «بيان ما بعد الاجتماع يؤكد هذه الحقائق ويؤكد أن اللبنانيين سينهضون من جديد»، مؤكدًا أن «المجتمع الدولي سيقف وراء اللبنانيين، إضافة إلى المساعدات والتبرعات المالية؛ للمساعدة في إعادة إعمار العاصمة».

وذكر المستشار الإعلامي للرئاسة اللبنانية أن «المؤتمر يؤكد الثقة في لبنان»، متابعًا أن «الدولة التي أصبحت محاصرة في المواقع الأمامية تقع وسط اهتمام دول العالم».

وعن المنح التي حصل عليها لبنان، أوضح أن بعض الدول ستدرس الوضع مع الحكومة وتحدد الحاجات، مضيفًا أن قطر تعهدت بتقديم 50 مليون دولار، والدنمارك 24 مليون دولار، والكويت 41 مليون دولار.

انطلقت اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بلبنان، الذي تستضيفه باريس عبر تقنية الفيديو، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويهدف هذا المؤتمر إلى الحصول على تعهدات مالية بدعم لبنان من قبل الدول المشاركة، بعد الخسائر الذي تعرض لها إثر انفجار مرفأ بيروت.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، بتجاوز عدد ضحايا الحادث إلى 160 شهيدًا ونحو 5000 آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.

