كارتيرون يستعيد نجومه من جديد.. ويوسف فى ورطة بسبب الغيابات.. وبيراميدز يواجه طنطا



تقام اليوم ثلاث مباريات فى مسابقة الدورى الممتاز بعد العودة من التوقف، تبدأ الأولى فى الرابعة عصرا، بمواجهة قوية تجمع حرس الحدود والمصرى باستاد الجيش ببرج العرب فى الجولة الثامنة عشرة للدورى، وفى السادسة والنصف مساء، يلتقى بيراميدز مع طنطا باستاد الدفاع الجوى ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة للدورى، وفى التاسعة مساء وعلى استاد الجيش ببرج العرب، يحل الزمالك ضيفا على الاتحاد السكندرى فى اقوى لقاءات الثامنة عشرة.

يدخل الزمالك اول لقاءاته فى الدور الثانى تحت شعار نسيان الدور الأول والاخفاقات التى منيت به من هزائم وتعادلات، جعلته بعيدا عن مزاحمة الأهلى على القمة، فى ظل فارق النقاط الكبير بين الفريقين، حيث يفصل بينهما ١٥ نقطة، يصعب تعويضها فى الدور الثانى، بخلاف أنه سيتم خصم ثلاث نقاط اخرى، فى نهاية الموسم، نتيجة انسحاب الزمالك فى لقاء القمة امام الأهلى بالدور الأول.

الزمالك يسعى لمواصلة صحوته المتأخرة، عقب فوزه الصعب على المصرى فى الجولة الماضية بهدف محمود علاء، ويبحث عن العودة للقاهرة بالنقاط الثلاث، معتمدا على عودة بعض اللاعبين الذين غابوا عن لقاء المصرى، أبرزهم الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد اوناجم، بجانب عودة طارق حامد بعد تماثله للشفاء.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، مواصلة الاعتماد على مصطفى محمد فى قيادة خط الهجوم، إلى جانب الصاعد حسام أشرف الذى يشارك خلف مصطفى محمد بدلا من المصاب يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى سيستمر غيابه أمام زعيم الثغر، نظرا لمعاناته من إصابة فى العضلة الأمامية.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المواجهة بتشكيل مكون من: «محمد أبوجبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبدالشافى فى الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما إسلام جابر وحسام أشرف وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم».

على أن يكون الثنائى المغربى، اشرف بن شرقى واوناجم على دكة البدلاء، خاصة أنهما بعيدان عن حساسية المباريات نتيجة تواجدهما فى بلادهما.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 17 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 23 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

على الجانب الاخر، يدخل الاتحاد السكندرى، المواجهة تحت شعار الفوز ولا بديل عنه للعودة للمربع الذهبى من جديد، بعدما شهدت اللقاءات الاخيرة للفريق قبل توقف الدورى إهدار العديد من النقاط، جعلت الاتحاد يتراجع للترتيب الخامس برصيد ٢٧ نقطة.

ويسعى المخضرم طلعت يوسف المدير الفنى، لتحقيق نتيجة جيدة رغم الغيابات الواضحة فى فريقه والمتمثلة فى الثنائى أحمد رفعت والايفوارى رزاق سيسيه، لوجود بند فى اعارتهما من الزمالك للاتحاد، بمنع مشاركتهما، وسيعتمد يوسف، على جهود هدافه خالد قمر، بجانب محمد الصباحى الوافد الجديد من اسوان، وسيغيب عن الفريق الثلاثى الاجنبى، ويلسون وأكوى بسبب ظروف الطيران والليبى انيس سالتو بسبب التصريح الأمنى، بجانب نور السيد للإيقاف.

وفى برج العرب ايضا، يلتقى حرس الحدود مع المصرى الذى يبحث عن الخروج من كبوته والعودة لمكانته بالمربع الذهبى، بعدما تراجع ترتيبه للمركز العاشر برصيد ٢٠ نقطة، فى الوقت الذى يحتل الحرس المركز الثانى عشر برصيد ١٩ نقطة.

وفى الدفاع الجوى، يدخل بيراميدز مباراته امام طنطا، تحت شعار الفوز ولا بديلا عنه اذا ما اراد الحفاظ على ترتيبه بالمركز الثالث الذى حققه الموسم الماضى، ويحتل الفريق حاليا المركز الرابع برصيد ٣٢ نقطة ويعتمد الفريق على جهود عدد كبير من اللاعبين الاكفاء على رأسهم عبدالله السعيد هداف الدورى برصيد ١٣ هدفا، فى الوقت الذى يسعى طنطا بقيادة ايمن المزين، العودة بنقطة على الاقل من الدفاع الجوى، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد ١٦ نقطة.