البحث عن جثمان غريق جديد بشاطئ النخيل وإنقاذ 2 في الإسكندرية

لقي شاب يدعى، حسام حسن، 20 عامًا، محل إقامته منطقة إمبابة، محافظة القاهرة، مساء الأحد، مصرعه غرقًا بمياه البحر، قُرب الحاجز السابع في شاطئ النخيل، فيما تمكن بعض قاطني مدينة 6 أكتوبر التي يقع بها الشاطئ، من إنقاذ 2 آخرين، كانا برفقته.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد إبلاغه بغرق شاب، عقب نزوله مياه البحر، بالمخالفة لقرار، مجلس الوزراء، القاضي بمنع ارتياد المواطنين للشواطئ، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقرار محافظ الإسكندرية، بسبب خطورة شاطئ النخيل.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم إبلاغ قوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، للبحث عن جثمان الشاب الغريق الذي لا زال في المياه ولم يتم العثور عليه لانتشاله، وتحرر محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.