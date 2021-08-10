إثيوبيا: آبي أحمد يدعو المواطنين إلى الانضمام للجيش لقتال مسلحي تيجراي

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دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، المواطنين الإثيوبيين إلى الانضمام إلى القوات المسلحة للقتال ضد المسلحين في تيجراي، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة التراجع عن قرار وقف إطلاق النار أحادي الجانب في إقليم تيجراي الذي سبق وأعلنته في يونيو الماضي.

ووجهت الحكومة، قوات الجيش الفيدالية للتصدي لجبهة تيجراي.

وكانت السلطات في أديس أبابا قد أعلنت في وقت سابق وقف إطلاق النار من جانب واحد، بالتزامن مع استعادة المتمردين معظم المنطقة وفرار المسؤولين الحكوميين.

وترفض حكومة آبي أحمد في أديس أبابا حتى الآن التفاوض مع قادة جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، وتصنف الجماعة "منظمة إرهابية".

واحتدم القتال في أعقاب مكاسب كبيرة حققتها جبهة تحرير تيجراي المتمردة في يونيو الماضي، بما في ذلك السيطرة على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي بعد انسحاب القوات الإثيوبية وإعلان الحكومة وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هي الحكومة الإقليمية لتيغراي حتى أطاحت بها القوات الفيدرالية في نوفمبر الماضي.

وتصنفها الحكومة الإثيوبية منظمة "إرهابية".

وعلى الرغم من ذلك يقول المتمردون إنهم الحكومة الإقليمية الشرعية لتيجراي.