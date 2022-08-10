وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية التعاون بين البلدين

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته الحالية لكينشاسا، مع رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية جان ميشال سما لوكوندي، التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، على موقعها الرسمي اليوم، أن بلينكن و لوكوندي رحبا خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء بمواصلة المناقشات الثنائية والتي بدأت أمس الثلاثاء.

وقال بلينكن "أعلم أن لدينا جدول أعمال مهم للغاية حول مواضيع مختلفة تضم الأمن الغذائي والمناخ، بالإضافة للعمل على تحقيق السلام والأمن في شرق الكونغو".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن كافة القضايا التي ستتم مناقشتها تعكس عمق العلاقات بين الولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجولة في افريقيا بدأها يوم الأحد الماضي، لتكون وجهته الأولي جنوب إفريقيا، ثم يتواجد حاليا في جمهورية الكونغو الديموقراطية ثم ليتوجه أخيرا إلى رواندا، حيث تعد ثاني جولة لوزير الخارجية الأمريكي في إفريقيا منذ تولي مهامه، بعدما زار كينيا ونيجيريا والسنغال العام الماضي.