رئيس الوزراء الياباني ينفي وجود أي علاقة شخصية بينه وبين كنيسة التوحيد

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نفى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وجود أي صلة بينه وبين "كنيسة التوحيد".

وقال كيشيدا إنه اختار للتعديل الوزاي الذي أجراه اليوم الأربعاء فقط وزراء ممن وافقوا على مراجعة أي علاقات مع الجماعة، التي تواجه انتقادات بسبب أنشطتها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن رئيس الوزراء القول في مؤتمر صحفي، إن انصياع الجماعات الدينية للقانون أمر بدَهي.

تجدر الإشارة إلى أن الجماعة المعروفة باسم "كنيسة التوحيد" لطالما كانت مثار اتهامات من معارضيها ومنتسبيها السابقين باتباع ممارسات مالية وسياسات مشبوهة تستنزف جيوب أعضائها. وأصبحت محل اهتمام منذ اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وقالت الشرطة إن الشخص المشتبه في قيامه بتنفيذ الجريمة اتهم الجماعة بأنها السبب في إفلاس والدته، وقال إن رئيس الوزراء السابق كان مرتبطا بالجماعة.

وهدف كيشيدا بالتعديل الوزاري إلى وقف تراجع الدعم الشعبي والابتعاد عن العلاقات المشكوك فيها مع الجماعة الدينية.

وفي شأن آخر، قال كيشيدا إنه منفتح دائما للحوار مع الصين ويأمل أن يتم حل المشكلات المتعلقة بتايوان سلميا.