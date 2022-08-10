الحوثيون في اليمن يتهمون التحالف باحتجاز سفينة نفط رغم الهدنة

اتهمت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، بـ"احتجاز" سفينة نفط رغم سريان الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.



وقال الناطق الرسمي باسم شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين، عصام المتوكل، في بيان "إن تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل سيمفوني رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة".



واعتبر المتوكل احتجاز السفينة "خرقا جديدا ومتعمدا للهدنة المؤقتة"، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جروندبرج "لم يلتزم بإزالة العراقيل والإبقاء بإدخال السفن المتفق عليها، رغم علمه المسبق أنه يترتب على الاحتجاز غرامات تأخير".



كان المبعوث الأممي إلى اليمن أعلن في الثاني من أغسطس الجاري، تمديد الهدنة للمرة الثالثة، لشهرين إضافيين، قبل ساعات من انتهاءها، مشيرا إلى أن الهدنة تضمن التزاماً من أطراف الصراع "بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسع".